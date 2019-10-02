Российское авторское общество будет вынуждено сократить вознаграждения авторам, чтобы расплатиться с Пенсионным фондом

Об этом пишет газета «Ведомости». В распоряжении издания оказалось письмо РАО авторам.

Семь лет назад был принят закон об отчислении для обществ коллективного управления авторскими правами. РАО отказывалось платить эти взносы, но 3 года назад проиграло суды Пенсионному фонду. Тогда со счетов Общества списали 225 миллионов рублей. В августе этого года были предъявлены претензии ещё почти на 180 миллионов. Теперь с каждого вознаграждения за исполнение произведения в эфире или интернете юридическим лицам надо будет платить не 20 процентов, а 27 процентов обязательных взносов. Ставка за публичное исполнение выросла с 30 до 34 процентов. Кроме того, со всех вознаграждений будет удерживаться 3 процента в Фонд поддержки правообладателей.