В Москве завели два уголовных дела на гендиректора Мельничного комбината, работники которого объявили голодовку из-за невыплаты зарплат. Об этом сообщает агентство РИА Новости. расследование идет по статьям о преднамеренном банкротстве и невыплате заработной платы. По данным прокуратуры, выплаты долгов ждут более, чем 230 сотрудников. Речь идет о комбинате в Сокольниках, входящем в холдинг «Настюша». Гендиректор «Настюши» Игорь Пинкевич с лета прошлого года находится под арестом из-за обвинений в мошенничестве при застройке жилого комплекса в столичном районе Царицыно.