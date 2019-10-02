Федеральную службу исполнения наказаний может возглавить генерал из ФСБ Вадим Баланин

Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники близкие к ФСИН. Собеседники издания утверждают, что Баланин основной кандидат на должность главы ведомства. При этом рассматриваются также кандидатуры первого заместителя руководителя службы Анатолия Рудого, зам.директора ФСИНЕ Валерия Максименко, а также заместителя главы Росгвардии Олега Плохого.

Накануне источники целого ряда СМИ сообщили, что нынешний директор Федеральной службы исполнения наказаний покидает свой пост. Его отправляют в отставку в связи с достижением предельного возраста нахождения на службе.