Роскомнадзор заблокировал сайт информационного агентства «Фергана». Об этом рассказала в эфире радиостанции «Эхо Москвы» главный редактор издания Мария Дубнова, отметив, что блокировка произошла без какого-либо предупреждения.

«Это было совершенно неожиданно для нас, сайт перестал открываться, мы заметили это вечером накануне. Никаких предупреждений от Роскомнадзора мы не получали. Ни я, ни генеральный директор не получали никаких писем, звонков, просто нас закрыли и все. С чем это связано, непонятно», — сказала она.

По словам М.Дубновой, по даны, которые были позже опубликованы на сайте Роскомнадзора, агентство решили заблокировать по закону о блокировке сайтов, распространяющих запрещенную информацию. Однако подчеркнула она, никаких предупреждающих документов редакция от ведомства не получала.

«У меня уже был опыт общения с Роскомнадзором. Они присылают сообщения, как правило, потом они говорят к какой статье у них претензии, я приезжаю и мы составляем протоколы. И если информация или статья не удалена, только после этого должны блокировать сайт. Но вчерашняя блокировка была внезапная, без всяких предупреждений», — отметила главред.

М.Дубнова не исключает, что редакция будет подавать в суд на Роскомнадзор.

«Вчера мы отправили в ведомство запрос, пока никаких ответов нет. Будем звонить, и добиваться ответа. Это незаконно. Закрытие нашего сайта произошел в нарушении процедуры, описанной в законе. Мы подождем сегодня ответа, а дальше будем смотреть, и будем подавать в суд», — заключила она.