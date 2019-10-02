Российские волейболисты спасли матч Кубка мира против канадцев, проиграв две первые партии

После успешной игры против уважаемого и сильного Ирана, которому россияне отдали всего одну партию да и то по недоразумению, главный тренер Томас Самельвуо решил дать поиграть диагональному Денису Земченку и блокирующему Игорю Филлипову. За первые две партии Земченок успешно завершил только 8 атак из 20, а Филлипов набрал два очка на блоке. На табло к этому моменту значились катастрофические 0-2. Самельвуо вернул на площадку Павла Круглова и Илью Власова и россияне сперва огорошили соперников третьим сетом 25-17, а затем и сравняли счет. В овертайме наши волейболисты позволили соперникам набрать всего 10 очков. 3-2 – вторая победа России на Кубке Мира, но не такая убедительная, как первая.



Свой следующий матч сборная России сыграет в пятницу 4 октября с командой Австралии.