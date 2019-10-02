Тушинский суд Москвы сегодня рассмотрит иск ресторана «Армения» к оппозиционерам

Заведение надеется взыскать ущерб, который, как считают его руководители, был причинён ресторану из-за проведения несогласованной акции 27 июля. Как рассказал «Эху Москвы» один из ответчиков – директор ФБК Иван Жданов, надежды на то, что суд примет сторону оппозиции, нет.

Вчера Коптевский суд Москвы частично удовлетворил иск, поданный к оппозиционерам бюджетным учреждением «Автомобильные дороги». С ответчиков взыскали почти 3,5 миллиона рублей.