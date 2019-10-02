Российское авторское общество сократило вознаграждения правообладателям из-за уплаты взносов в Пенсионный фонд

В связи с этим некоторые авторы уже объявили о решении покинуть ряды РАО.

Российское авторское общество будет удерживать большую долю из вознаграждения авторам – к примеру, теперь с каждого гонорара за исполнение произведения в эфире или в интернете юрлицам надо будет платить 27 процентов обязательных взносов вместо прежних 20. Об этом пишет газета «Ведомости». В РАО объяснили причины такого решения – оно связано с проигранным иском Пенсионному фонду, который настаивал на выплате отчислений для обществ коллективного управления авторскими правами. В итоге РАО вынуждено было выплатить 225 миллионов рублей, а в августе обществу начислили еще 176 миллионов.

Несколько авторов уже заявили о намерении выйти из рядов РАО и присоединиться к другому обществу управления правами. В частности, по словам поэта и композитора Олега Челышева, он не получает и половины той суммы, которую для него собирает РАО.

По словам председателя правления РАО Максима Дмитриева, новые ставки взносов будут действовать на протяжении трех лет, чтобы погасить долги перед Пенсионным фондом. После этого планируется вернуться к прежним значениям.