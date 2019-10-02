В Тбилиси на 85 году жизни умер композитор Гия Канчели

Он скончался после продолжительной болезни, пишет агентство «Интерфакс». Канчели – автор нескольких симфоний, он написал музыку ко многим популярным советским кинофильмам, в числе которых «Мимино», «Паспорт», «Кин-дза-дза» и «Не горюй».

Гия Канчели – крупнейший грузинский композитор своего поколения, — считает музыкальный обозреватель «Эха Москвы» Алексей Парин.

Он напоминает, что в 2013 году Канчели представил в Берлине сочинение «Ангелы печали», посвященное Михаилу Ходорковскому. Наибольшую известность Канчели принесла написанная им музыка кино.