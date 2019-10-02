Бывший зам.начальника спецуправления МЧС, находившийся под следствием, покончил с собой

Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства. Олега Жукова нашли мёртвым в районе Переделкино. Началось расследование. Как отмечает ТАСС, в прошлом году Жукова отстранили от должности заместителя начальника спецуправления Федеральной противопожарной службы МЧС после возбуждения против него дела о мошенничестве. Как отмечает телеканал «Дождь», дело было связано с закупкой противопожарной техники. Впоследствии прокуратура его закрыла. Перед самоубийством, по данным издания База, Жуков записал видеообращение, в котором обвинил начальство в давлении и угрозах. Он говорил, что руководство МЧС пыталось повесить на него разные нарушения.