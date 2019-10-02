В редакцию дагестанской газеты «Черновик» пришли вооружённые люди в масках

Об этом «Эху Москвы» рассказал главный редактор издания Маирбек Агаев.

Тем временем заместитель главного редактора «Черновика» Магомед Магомедов сообщил сайту МБХ-медиа, что следственные действия связаны с уголовным делом, которое завели на журналиста Абдулмумина Гаджиева. Силовики собираются провести обыск, но прямо сейчас в редакции нет никого из руководства.

Редактора «Черновика» Абдулмумина Гаджиева задержали в июне по подозрении. В финансировании терроризма. Журналиста отправили в СИЗО.