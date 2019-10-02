Финалист Лиги Чемпионов прошлого сезона лондонский Тоттенхэм был разгромлен Баварией со счетом 2:7

Локомотив проиграл во втором туре мадридскому Атлетико 0-2, но были в этот вечер результаты и более удивительные. Тоттенхэм получил семь мячей от чемпиона Германии, хотя первым открыл счет. После этого голкипера Уго Йориса оставалось только жалеть. Все семь пропущенных им голов были забиты низовыми ударами в самый угол. Покер сделал бывший игрок Арсенала Серж Гнабри и еще два гола добавил Роберт Левандовский. Байер стал 33 командой, которой в Лиге чемпионов забивал Криштиану Роналду. Португалец оформил крупную победу на последних минутах матча. Его Ювентус выиграл 3-0. Реал не смог взять три очка во встрече с Брюгге. Бельгийцы вели после первого тайма со счетом 2-0, но победу не удержали. Самая небогатая команда из числа участников Црвена Звезда выиграла у греческого Олимпиакоса 3-1.

Сегодня матч второго тура сыграет Зенит. Питерский клуб встречается с Бенфикой.