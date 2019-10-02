Топ-менеджера «Аэрофлота» Владимира Александрова задержали по делу о мошенничестве

Ранее сообщалось, что накануне его допросили в Следственном комитете.

Заместителю гендиректора компании «Аэрофлот» Владимиру Александрову инкриминируется мошенничество в особо крупном размере. Накануне он был задержан и допрошен, об этом «Интерфаксу» сообщил информированный источник. По данным другого собеседника агентства, задержана также московский адвокат Дина Кибец, которая представляет интересы топ-менеджера в ряде гражданских дел. Она также подозревается в мошенничестве. Между тем, защитник Александрова в этом деле Сергей Жорин считает претензии следствия «несправедливыми». Он утверждает, что его подзащитный «не может быть причастен к каким-либо противоправным действиям, связанным с хищением средств». Как пишет агентство ТАСС, до прихода в «Аэрофлот» Александров сам работал в Следственном комитете. По данным газеты «Ведомости», следователи считают, что он нанес ущерб авиакомпании, заключив контракты на оказание юридических услуг сторонних компаний, при том что в распоряжении «Аэрофлота» было несколько десятков штатных юристов.

Как ожидается, следствие выйдет в суд с ходатайством о заключении под стражу или домашнем аресте задержанных в ближайшее время.