В редакцию дагестанской газеты «Черновик» в Махачкале пришли силовики

О визите вооружённых людей в масках сообщил «Эху Москвы» главный редактор издания Маирбек Агаев. Он отметил, что эти люди не представились и потребовали открыть кабинет главного редактора. Причину обыска они не назвали.

В редакции дагестанской газеты «Черновик» в данный момент проходят обыски. Об этом рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» главный редактор издания Маирбек Агаев.

По его словам, пришли вооруженные люди в масках, не представившись потребовали открыть закрытые кабинеты, которые принадлежат людям, находящимся за пределами республики.

«Пришли с обыском, видимо, хотят сделать какую-то выемку в наших рабочих кабинетах. Пока каких-то активных действий нет, мы в ожидании, что будет дальше. Они ничего не говорят, просто желают проникнуть в закрытые кабинеты, хозяева которых за пределами республики», — сказал он.

М.Агаев сообщил также, что в данный момент находится в командировке и физически присутствовать в редакции не может.