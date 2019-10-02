Более 5 тысяч россиян за 2 месяца обратились в банки с просьбой предоставить ипотечные «каникулы»

Это чуть больше половины процента всех клиентов, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на данные крупнейших финансовых организаций, предоставляющих ипотеку. В банках отметили, что об ипотечных «каникулах» просят не чаще, чем раньше о реструктуризации. В большинстве случаев заёмщики указывают потерю работы или снижение дохода.

Возможность попросить об ипотечных «каникулах» у россиян появилась 1 августа. С идеей выступил президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию.