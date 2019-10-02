Операторов 5G собираются обязать использовать российское оборудование, большая часть которого не производится в нашей стране. Это следует из дорожной карты, разработанной «дочкой " Ростеха — Национальным центром информатизации. Документ оказался в распоряжении РБК. Издание пишет, что проект одобрили правительственные комиссии по цифровому развитию. На использование российских серверов при запуске связи пятого поколения настаивал вице-премьер Максим Акимов. Он подчёркивал важность того, чтобы значительная часть суммы не была отдана зарубежным поставщикам. Из-за того, что в России нет большей части необходимого для 5G оборудования, изначально предлагалось партнёрство с китайскими, американскими и финской компаниями. В последней редакции документа этого предложения нет.