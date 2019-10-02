Объединённая авиастроительная корпорация попросила у государства 350 миллиардов рублей на погашение безнадёжных долгов

Об этом пишет газета «КоммерсантЪ». По данным издания, общий банковский долг корпорации к августу этого года превысил 500 миллиардов рублей. Ростех подготовил варианты развития Объединённой авиастроительной корпорации. Один из них подразумевает избавление от непрофильных активов, другой – сокращение числа предприятий и персонала, третий – крупную господдержку спроса на российские самолёты. При этом о субсидиях на 350 миллиардов упоминается в каждом из этих вариантов, отмечает газета.