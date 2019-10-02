Умер композитор Гия Канчели, автор музыки к таким фильмам, как «Мимино», «Не горюй» и «Кин-дза-дза»

Как сообщает грузинский телеканал «Имеди», народный артист СССР скончался в Тбилиси на 85 году жизни. Канчели – автор нескольких симфоний и сочинений длф оркестра. Он написал музыку ко многим популярным советским фильмам.

Ушел великий композитор и серьезный философ Гия Канчели, по словам композитора Александра Журбина – это огромная потеря для музыкального мира. Свои слова соболезнования он высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Очень грустно, уходят титаны, уходят гиганты, просто один за другим. Это огромный был человек, огромного таланта и невероятного философского осмысления мира. Он был настоящий грузинский философ, мудрец. Это очень большая трагедия для всех, кто занимается музыкой, потому что уже другого такого Гия Канчели никогда не будет», — сказал он. Несмотря на то, что композитор Г.Канчели проходил лечение на родине, по словам А.Журбина, он много и активно работал.

Гии Канчели было 84 года. Композитор прославился не только операми и симфоническими произведениями, но и музыкой для театральных спектаклей и кинофильмов.