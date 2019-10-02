Фигурант по «московскому делу» Устинов высказал желание заняться общественной деятельностью

Фигурант по «московскому делу» Павел Устинов высказал желание заняться общественной деятельностью. О своих политических взглядах он рассказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Я вообще политикой не интересуюсь. Новости в интернете и то редко смотрю. И никакую политическую позицию занимать я не собираюсь. Считаю, участвовать в политике дело каждого, но я как не интересовался ею, так и не буду. Да, мое представление поменялось о структурах, ФСИН, этих ведомствах. И сейчас мне хочется заниматься общественной деятельностью, после того, как я увидел, сколько людей сидит невиновных, по таким же сфабрикованным делам», — рассказал он.

Ранее Мосгорсуд вынес приговор П.Устинову год лишения свободы условно, осужденного ранее на 3,5 года колонии общего режима за применение насилия к бойцу ОМОНа Росгвардии на несогласованной акции 3 августа в центре Москвы.

«Я обязательно буду обжаловать этот приговор. Я знаю, что не виноват, меня насильно делают преступником. Я буду с этим бороться», — сказал он.

По словам П.Устинова, о том, что его дело вызвало большой общественный резонанс, он узнал за два дня до выхода из СИЗО. «Об этом я узнал за два дня до освобождения. О том, что вступилась общественность, выходят на пикеты, на театральных сценах призывают выходить на акции. Я был в шоке. Было приятно ощущать эту поддержку. Когда я попал туда (СИЗО), конечно, приходили мама и сестра. Но приходило много писем со словами поддержки. И я всем благодарен», — сказал актер.

16 сентября Тверской суд Москвы приговорил актера П.Устинова к 3,5 годам колонии общего режима по обвинению в применении опасного для здоровья насилия к бойцу ОМОНа Росгвардии. Свою вину актер не признал. По его словам, на акции он оказался случайно и не оказывал сопротивления при задержании.