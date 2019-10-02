Московский Локомотив проиграл во втором туре Лиги Чемпионов

Российский клуб уступил дома мадридскому Атлетико со счетом 0-2.

То, что Локомотиву предстоит много обороняться, было понятно и до начала матча. Атлетико уже много лет держит планку, дважды играл в финале Лиги Чемпионов. Для побед, пожалуй, не хватает только великого бренда. Даже потеряв Гризмана, мадридцы не потеряли в атаке, что Локо и почувствовал. Первый тайм остался без голов, хотя Диего Коста с метра умудрился отправить мяч над перекладиной. В начале второго Гильерме отбил мяч перед собой и Феликс дослал его в сетку, а 10 минут спустя Коста вывел Барти на пустые ворота 2-0. Локомотив пытался отыграться, но кроме стандартов ничего так и не создал. Игру нашего клуба посчитали достойной, несмотря на поражение, Юрий Семин сказал, что Атлетико выиграет в этом году Лигу Чемпионов, а президент ФИДЕ Аркадий Дворкович посчитал, что Локо показал игру уровня третьей команды группы.



После второго тура Локомотив занимает именно третье место. Лидируют Ювентус и Атлетико. У них по 4 очка, у Локо – 3, Байер не набрал ни одного.