В Бурятии уволился сотрудник Росгвардии, призывавший коллег не задерживать митингующих

Об увольнении Виктор Хоржиров сам рассказал телеканалу «Дождь».

В Росгвардии обещали привлечь Хоржирова к дисциплинарной ответственности, но он не стал дожидаться мер со стороны руководства.

Во время акций протеста в Улан-Удэ с требованием отмены результатов выборов мэра и депутатов горсовета Виктор Хоржиров разместил на YouTube видеообращение где назвал задержания митингующих незаконными и призвал коллег, как он выразился. «не выполнять заведомо преступные приказы».