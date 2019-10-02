Северная Корея снова запустила ракету в сторону Японского моря

Токио заявил Пхеньяну протест в связи с проведением испытаний.

Изначально сообщалось, что КНДР запустила два снаряда после 7 утра по местному времени – около часа ночи по Москве. По данным японских властей, один из снарядов достиг исключительной экономической зоны страны. О нанесении повреждений японским судам или самолетам не сообщалось. Премьер-министр Синдзо Абэ заявил, что запуск баллистических ракет Северной Кореей нарушает резолюции Совета безопасности ООН, в связи с этим Пхеньяну заявлен решительный протест. Позже в Минобороны и правительстве Японии уточнили, что, по всей вероятности, пуск был один — уже в полете ракета разделилась. Было ли это спланировано, еще предстоит выяснить. Южнокорейские военные также считают, что КНДР испытали одну ракету, предназначенную для запуска с подводной лодки. Сеул выразил озабоченность в связи с этой ситуацией. Отмечается, что ракетный тест провели на следующий день после того, как стало известно, что Пхеньян и Вашингтон договорились возобновить переговоры о денуклеарезации корейского полуострова.

За последние месяцы Северная Корея провела уже несколько ракетных испытаний, несмотря на протесты со стороны международного сообщества. При этом ни один из снарядов за этот период не достигал исключительной экономической зоны Японии.