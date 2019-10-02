Ущерб от наводнения в Хабаровском крае, по предварительным подсчётам, составил около 2 миллиардов рублей

Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на зам.преда правительства региона по вопросам ЖКХ Анатолия Литвинчука. По его словам, в эту сумму входят выплаты, а также затраты на ремонт жилья и защитных сооружений. Чиновник добавил, что режим чрезвычайной ситуации в Хабаровском крае, по всей вероятности, будет действовать до конца года.

В середине сентября губернатор Сергей Фургал при подсчёте ущерба называл сумму менее миллиарда рублей.