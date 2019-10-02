Глава Федеральной службы исполнения наказаний Геннадий Корниенко отправлен в отставку

Причиной называют достижение им предельного возраста нахождения в этой должности.

Генерал-полковник Геннадий Корниенко, возглавлявший ФСИН последние 7 лет, покидает свой пост в связи с тем, что 30 сентября ему исполнилось 65 лет – в этот же день у него закончился контракт, продлевать его не будут. Об этом пишет газета «КоммерсантЪ». Отставку Корниенко агентству ТАСС подтвердил источник, близкий к уголовно-исполнительной системе, а потом и зампредседатель Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева. В сети появилась копия соответствующего указа президента, однако ее подлинность пока не подтвердили, а официальный документ еще не был опубликован. Корниенко возглавил ФСИН в 2012 году, после того как по обвинениям в мошенничестве был арестован его предшественник Александр Реймер – он был осужден на 8 лет. Как стало известно «Коммерсанту», отставки Корниенко добивались в ФСБ и Следственном комитете – они активно возбуждали дела против руководства ФСИН. По данным издания, вскоре после ухода главы ведомства пост покинет и его первый заместитель Анатолий Рудый. Другие СМИ называют его наиболее вероятным преемником генерал-полковника.

К работе ФСИН за последние годы было много претензий – появлялись свидетельства того, что сотрудники колоний применяют к заключенным пытки. Публикации видеозаписей, подтверждающих факты издевательств, привели к скандалу и возбуждению ряда уголовных дел.