Зам.гендиректора «Аэрофлота» Владимир Александров задержан по делу о мошенничестве

Об этом со ссылкой на источник сообщает агентство «Интерфакс». Другой собеседник агентства рассказал о задержании ещё одного фигуранта дела – адвоката Дины Кибец. Обоим, как утверждается, инкриминируется мошенничество в особо крупном размере. Источники говорят, что претензии Следственного комитета связаны с махинациями при заключении контрактов на оказание юридических услуг сторонних компаний. При том, что в «Аэрофлоте» работают несколько десятков штатных юристов. Ущерб оценивается в несколько сотен миллионов рублей. Официального подтверждения этой информации нет.