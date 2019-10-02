Суд сегодня, как ожидается, рассмотрит иск Бари Алибасова к производителю средства для прочистки труб «Крот»

Пресненский суд Москвы сегодня, как ожидается, рассмотрит иск Бари Алибасова к производителю средства для прочистки труб «Крот». Ранее музыкант и продюсер в эфире телеканала НТВ утверждал, что выпил средство по ошибке.

Алибасов надеется взыскать компенсацию размером в 100 миллионов рублей. Ответчиками стали: производитель средства компания «АМС Медиа», гипермаркет «Ашан», где был куплен «Крот», и страховая компания «Ингосстрах».