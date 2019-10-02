Компания Твиттер заблокировала аккаунт блогера Рустема Адагамова, который освещал протесты в Москве

Об этом сообщает Радио «Свобода». Адагамов рассказал, что получил по электронной почте уведомление о блокировке по жалобе Международной федерации фонографической индустрии. Жалоба касалась нарушения авторских прав и относилась к ролику об актрисе Джулии Робертс, опубликованному около 2 лет назад. Адагамов связывает блокировку своего аккаунта с активным участием в освещении московских акций протеста. У него было более полумиллиона подписчиков и в среднем более двадцати миллионов просмотров в месяц.