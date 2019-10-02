Генерал-полковник Геннадий Корниенко, по данным источников, покидает пост главы ФСИН

Соответствующий указ президента пока не обнародован. Однако уже известно, что руководителя Федкральной службы исполнения наказании й освободят от должности в связи с достижением предельного возраста нахождения на службе, пишет газета «КоммерсантЪ». Издание отмечает, что ФСБ и Следственный комитет пытались ускорить отставку генерала, активно возбуждая уголовные дела на людей из его ведомства. По данным источников газеты, вслед за Корниенко в ближайшее время ФСИН покинет и его первый заместитель – генерал-лейтенант Анатолий Рудый.