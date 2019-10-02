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Эксклюзив Эха 08:02, 02 октября 2019

Столичный суд частично удовлетворил иск «Автомобильных дорог» к оппозиционерам из-за акции 27 июля

Согласно решению суда Алексею Навальному, Илье Яшину, Юлии Галяминой и другим предстоит выплатить компенсацию в размере 3,5 миллионов рублей. Директор ФБК Иван Жданов в разговоре с «Эхом Москвы» предположил, что и по всем остальным искам стоит ждать подобных приговоров.

Жданов отметил, что доказательства, представленные в суде, такие как ксерокопия фотографии газона, вызывают много вопросов в отношении правомерности решения суда.

Ранее был удовлетворен похожий иск «Мосгортранса». Свои жалобы подали также столичный метрополитен, прокуратура и несколько частных компаний. Самый крупный иск – на миллиард рублей – у «Флай авто», занимающейся арендой и лизингом автомобилей.



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