Адвокат замдиректора «Аэрофлота» отвергает причастность своего подзащитного к крупным хищениям

В интервью ТАСС юрист и член общественного совета компании Сергей Жорин сказал, что Владимир Александров не может быть причастен к противоправным действиям, о которых говорят правоохранительные органы.

Ранее заместитель главы «Аэрофлота» вместе с другим своим адвокатом был задержан по делу о мошенничестве. «Ведомости» уточняют, что его подозревают в заключении контрактов на юридические услуги со сторонними компаниями, в то время, когда у перевозчика не было недостатка в собственных специалистах. По некоторым сведениям, ущерб от действий замдиректора оценивается в 250 миллионов рублей.