«Ведомости»: Владимир Путин присвоил звание Героя России главе «Ростеха» Сергею Чемезову

Об этом «Ведомостям» рассказали несколько топ-менеджеров предприятий оборонной промышленности. По их данным, президент подписал указ еще несколько недель назад. Однако документ на сайте Кремля публиковать не стали.

Один из федеральных чиновников подтвердил, что Чемезов был награжден за вклад в развитие ОПК и повышение обороноспособности. По словам собеседника газеты, глава государства удовлетворен работой «Ростеха».