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07:15, 02 октября 2019

Экс-глава Центризбиркома получил ранг чрезвычайного и полномочного посла

Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации. Владимир Чуров руководил ЦИКом с 2007 по 2016 годы. В этой должности он запомнился рядом скандалов с представителями оппозиции. Они, в частности, требовали его отставки после выборов в Госдуму 2011 года из-за выявленных фальсификаций и нарушений. Это вылилось в массовые акции протеста. Три года назад Чуров покинул ЦИК и занял должность посла по особым поручениям министерства иностранных дел.



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