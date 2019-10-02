Сегодня сборная России сыграет второй матч на Кубке Мира в Японии

Наши волейболисты играют с Канадой.

Команда начала турнир весьма уверенно, с победы над Иранцами, которые возможно и не являются грандами мирового волейбола, но могут победить любого из грандов, что, этим летом случилось и со сборной России в Лиге Наций. Тогда, кстати она играла основным составом, тогда как сейчас в Японию приехал резерв. Из игроков основы был только центральный Иван Яковлев. Тем не менее, Иран смог взять только одну партию, да и то только потому, что нашей команде не хватило концентрации и сыгранности. Сегодняшний соперник объективно слабее Ирана. В первом матче канадцы проиграли Бразилии в трех партиях, причем в двух из них не смогли набрать даже 15 очков. Лидер команды Никлас Хаг выступает за итальянскую Перуджу.

Матч Кубка Мира по волейболу между сборными Канады и России начнется в 8 утра. Трансляция на телеканале Матч ТВ.