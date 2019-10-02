В Москве сегодня пройдет вручение индустриальной телевизионной премии ТЭФИ

Лауреаты будут определены в 34 категориях. В частности, будут названы победители в номинациях, касающихся информационных и аналитических программ, развлекательных передач и ток-шоу. При этом список финалистов ТЭФИ по сравнению с прошлым годом обновился. Так, за часть номинаций поборются представители развлекательного канала «Пятница». В то же время, не будет представлен телеведущий Дмитрий Киселев и его итоговая программа «Вести недели». Между тем в июле из состава жюри ТЭФИ вышел телеведущий Владимир Познер. Он являлся первым президентом фонда «Академия российского телевидения», стоявшего у истоков премии. Познер объяснил свое решение тем, что ТЭФИ, по его мнению, лишилась общенационального значения и демократической основы, на которой она была создана. Телеведущий также полагает, что постепенно в ТЭФИ стало практиковаться «патриотическое голосование», т.е. поддержка программ и конкурсантов со своих телеканалов.

Ранее в Комитете индустриальных телевизионных премий, организующем церемонию вручения ТЭФИ, не исключили, что в будущем премию смогут получать проекты, выходящие на интернет-платформах. Об этом сказал глава организации Михаил Швыдкой.