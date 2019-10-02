В столичную мэрию снова подали заявку на проведение акции «Бессмертный ГУЛАГ»

Её хотят организовать уже на следующей неделе.

По задумке организаторов это будет шествие в центре Москвы, — от Соловецкого камня на Лубянской площади, до Стены скорби на проспекте академика Сахарова. Изначально, они хотели провести акция 1-ого октября, потому что в этот день, в 1930-ом году у ГУЛАГа официально появилось название. Тем не менее, в сентябре мэрия не разрешила его провести, сославшись на формальные причины. Но заявители утверждают, что им просто не удалось договориться. По их словам чиновники были недовольны повесткой мероприятия. Проблема в том, что «Бессмертный ГУЛАГ» — это не только мемориальная акция, но и политическая. Предполагалось, что её участники также потребуют освобождения сегодняшних политзаключенных. Сотрудники мэрии неформально просили эту тему не поднимать, но организаторы на это не согласились, — писал тогда один из заявителей шествия Андрей Нечаев.

Теперь оппозиционные политики отправили в мэрию еще одну заявку. Акцию хотят провести в следующее воскресенье, 13-ого октября.

Среди заявителей «Бессмертного ГУЛАГа» есть представители партий «Гражданская инициатива», ПАРНАС, «Яблоко», а также политик Владимир Рыжков.