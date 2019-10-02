Контактная группа в Минске подписала так называемую «формулу Штайнмайера»

Она утверждает введение особого статуса для территорий Донбасса, неподконтрольных Киеву. Владимир Зеленский подчеркнул, что в самопровозглашенных ДНР и ЛНР после прекращения огня, вывода иностранных войск и восстановления контроля над границей должны пройти выборы. Подписание Украиной «формулы Штайнмайера» может привести к волнениям внутри самой Украины. Такое мнение «Эху» высказал украинский политолог, ведущий телеканала «Прямий» Тарас Березовец.

В Киеве неоднозначно восприняли новость о подписании. Экс-президент Петр Порошенко посчитал, что это станет предпосылкой для снятия санкций с России. В знак протеста из-за действий властей у офиса главы государства прошел стихийный митинг.