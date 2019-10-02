Платежные системы Visa и Mastercard откажутся от финансирования разработки криптовалюты Facebook

По данным газеты The Wall Street Journal, компании дистанцируются от электронной валюты Libra после того, как ее раскритиковали американские и европейские власти. Министры финансов стран «Большой семерки» ранее предупредили, что она может негативно повлиять на функционирование международной валютной системы.

Facebook анонсировала выпуск собственной криптовалюты этим летом. В планах социальной сети выпустить Libra в следующем году.