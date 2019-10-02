Вашингтон одобрил продажу противотанковых комплексов Киеву

По данным источников Блумберг, речь идет об установках Javelin и боеприпасах к ним на общую сумму почти 40 миллионов долларов. Агентство указывает, что поставка рассматривается отдельно от военной помощи в размере 250 миллионов. Официально о решении властей США может быть объявлено уже сегодня.

Предыдущую партию Javelin Вашингтон отправил Киеву прошлой весной. Тогда это объяснялось тем, что Россия отказалась принять меры по прекращению военного конфликта в Донбассе.