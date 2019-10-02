НАСА намерено купить дополнительные места для своих астронавтов на кораблях «Союз»

О ведущихся переговорах по этому вопросу РИА Новости рассказали в Центре подготовки космонавтов. Ранее глава аэрокосмического агентства Джим Брайденстайн говорил, что это придется сделать из-за постоянных задержек первых запусков новых американских кораблей. На данный момент последнее приобретенное НАСА место – на корабле «Союз» стартующем в марте. Однако теперь в США рассматривают варианты по запуску астронавтов на орбиту на российских аппаратах и после весны следующего года.