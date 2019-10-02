Дональд Трамп назвал ситуацию с процессом его импичмента госпереворотом

Глава Белого дома написал в твиттере, что с каждым днем все больше приходит к такому выводу. По его мнению, цель всего происходящего – «забрать у американцев их голоса, права, свободы и религию».

Процедура импичмента была запущена Конгрессом после телефонного разговора Трампа со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. Оппоненты лидера США считают, что в преддверии выборов он пытался спровоцировать расследование в отношении сына потенциально одного из своих главных соперников Джо Байдена.