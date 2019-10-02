Информагентство «Фергана» потребовало от Роскомнадзора объяснить причины блокировки сайта

Как утверждают в редакции, никаких предупреждений от ведомства ранее не поступало.

Агентство отмечает, что у властей была лишь одна претензия: она заключалась в том, что «Фергана» не указала в публикации, что туркменское «Общество свидетелей Иеговы» запрещено в России. Однако решения суда по этому спору еще не было. Заседание должно пройти только сегодня.

«Фергана» было основано в 1998 году. Агентство специализируется на Центральной Азии.