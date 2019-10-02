WhatsApp тестирует функцию исчезающих сообщений

Эта возможность открыта для пользователей в бета-версии программы – пишет сайт WABetainfo. Как отмечается, такой текст будет пропадать из переписки чрез определенный промежуток времени – пока пользователи могут выбрать между вариантами 5 секунд или один час. Других участников чата об удаленных сообщениях никак уведомлять не будут.

Ранее «Коммерсант» писал, что мессенджеры являются одними из главных приложений в смартфонах россиян. При этом они все чаще используют их не только для сообщений, но и для голосовых звонков.