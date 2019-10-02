Экс-глава Центризбиркома получил ранг чрезвычайного и полномочного посла

Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации. Владимир Чуров руководил ЦИКом с 2007 по 2016 годы. В этой должности он запомнился рядом скандалов с представителями оппозиции. Они, в частности, требовали его отставки после выборов в Госдуму 2011 года из-за выявленных фальсификаций и нарушений. Это вылилось в массовые акции протеста. Три года назад Чуров покинул ЦИК и занял должность посла по особым поручениям министерства иностранных дел.