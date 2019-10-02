ГБУ «Автомобильные дороги» отсудило у оппозиционеров почти 3,5 миллиона рублей после акции 27 июля

Суд встал на сторону истца и частично удовлетворил требование возместить материальный ущерб. В «Автодоре» посчитали, что девять политиков, в том числе Алексей Навальный, Илья Яшин и Любовь Соболь, являются организаторами митинга. Ранее суд удовлетворил похожий иск «Мосгортранса». Свои жалобы подали также московский метрополитен, прокуратура и несколько частных компаний. Самый крупный иск – на миллиард рублей – у «Флай авто», занимающейся арендой и лизингом автомобилей.