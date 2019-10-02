В Ираке после разгона антиправительственного митинга накаляется обстановка

На улицы городов на юге страны вошла армия, в центре столицы полиция серьезно усиливает свое присутствие – сообщает информационный сайт «Багдад аль-Яум».

Накануне в нескольких провинциях Ирака прошли демонстрации. Протестующие требовали отставки правительства, выражая недовольство низким уровнем жизни, коррупцией и безработицей. Волнения быстро переросли в столкновения с полицией, которая применила слезоточивый газ и водометы. По официальным данным, в результате один человек погиб и еще около двухсот пострадали. Местная пресса пишет, что погибших несколько.