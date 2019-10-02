Журналист РИА Новости просит возбудить уголовное дело о превышении полномочий против командира крымской воинской части

Там Святослав Павлов вместе с корреспондентами других изданий проходил курсы спецподготовки и был избит – сообщает ТАСС со ссылкой на адвокатов.

Павлов утверждает, что морские пехотинцы при демонстрации захвата заложников издевались над ним и еще 30 журналистами. Одной участнице курсов порвали ухо, другому отбили почку. У самого Павлова диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ссадины, ушибы и подозрение на сотрясение. При демонстрационном захвате присутствовали полковник Алексей Захаров и председатель Союза писателей Николай Иванов, но они не вмешивались в происходящее.