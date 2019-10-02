Замдиректора «Аэрофлота» и его адвокат задержаны по делу о мошенничестве

Как уточняет источник «Интерфакса», решается вопрос о мере пресечения. Ранее стало известно, что в кабинете Владимира Александрова прошел обыск, а его самого доставили на допрос. «Ведомости» пишут, что его подозревают в заключении контрактов на юридические услуги со сторонними компаниями, хотя в штате «Аэрофлота» было несколько десятков специалистов. По некоторым сведениям, ущерб от действий замдиректора оценивается в 250 миллионов рублей.