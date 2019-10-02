Акция протеста у офиса украинского президента завершилась без провокаций

Как сообщает агентство УНИАН, сотни участников митинга, недовольные тем, что Киев согласовал так называемую «формулу Штайнмайера», в ходе выступления призывали создать «штаб сопротивления капитуляции».

Накануне участники контактной группы по Украине подписали формулу, подготовив почву для саммита стран «нормандского формата». Согласно формуле, закон об особом статусе территорий, находящихся под контролем самопровозглашенных ДНР и ЛНР, будет применяться на временной основе до выборов. Сами выборы, по условиям Киева, должны пройти после прекращения огня, вывода иностранных войск и восстановления контроля над границей.