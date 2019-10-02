Супруга британского принца Гарри подала в суд на газету, опубликовавшую ее письмо к отцу

Как пишет «Гардиан», Меган Маркл в своем иске обвиняет таблоид «Мейл он санди» в нарушении закона об авторском праве и недобросовестном использовании личной информации.

Письмо было опубликовано на фоне давно тянущегося скандала вокруг отношений Маркл с отцом, не присутствовавшим на ее свадьбе. Как утверждает Томас Маркл, дочь прервала с ним общение по собственной инициативе. В защиту герцогини выступили друзья, которые в том числе рассказали о письме, в котором она предлагает помириться. После этого отец передал текст послания таблоиду.