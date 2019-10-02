Роскомнадзор заблокировал сайт информагентства «Фергана»

Как рассказали в редакции, доступ к порталу был ограничен еще позавчера вечером. При этом никаких предупреждений от ведомства не поступало, а причина блокировки остается неизвестной.

«Фергана» вот уже более 20 лет пишет о том, что происходит в Средней Азии. Ранее агентство блокировали в ряде республик, в том числе в Узбекистане, Туркменистане и Киргизии. До сих пор у Роскомнадзора была лишь одна претензия к «Фергане», причем никакого решения суда на этот счет вынесено пока не было.