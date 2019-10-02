Московский «Локомотив» проиграл мадридскому «Атлетико» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов

Московской футбольный клуб «Локомотив» проиграл мадридскому «Атлетико» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча, проходившая в Москве, завершилась со счетом 2:0.

В другом матче группы D итальянский «Ювентус» разгромил немецкий «Байер» со счетом 3:0.

В третьем туре подопечные Юрия Семина сыграют в гостях с «Ювентусом» 22 октября, «Атлетико» в этот же день примет на своем поле «Байер».